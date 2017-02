Iránsky prezident vycestoval na turné po štátoch Perzského zálivu

Iránsky prezident Hasan Rúhání. Foto: TASR/AO Foto: TASR/AO

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dubaj 15. februára (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání pricestoval dnes do Ománu, odkiaľ sa neskôr presunie do Kuvajtu. Cieľom Rúháního turné je oživiť vzťahy so susednými štátmi v oblasti Perzského zálivu.Oficiálna tlačová agentúra Ománu napísala, že sultán Kábús ibn Saíd prijal iránskeho prezidenta po jeho príchode do sultanátu. Rúhaní sa po návšteve Ománu, ktorý leží na juhovýchodnom výbežku Arabského polostrova a spoločne s Iránom kontroluje Hormuzský prieliv, vydá na rokovanie do Kuvajtu.Vzťahy Teheránu so šiestimi štátmi združenými v Rade pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu (GCC) sa oslabili po tom, ako sunnitskými moslimami riadená Saudská Arábia prerušila diplomatické styky so šiitským Iránom.Iránska oficiálna tlačová agentúra IRNA informovala, že Teherán dostal od štátov združených v GCC odkaz, ktorého cieľom je odstránenie nedorozumení a zlepšenie vzťahov.