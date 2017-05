Iránsky vodca vyzval na vysokú účasť v prezidentských voľbách

Iránsky najvyšší vodca Alí Chameneí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 17. mája (TASR) - Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí vyzval dnes voličov, aby sa v čo najväčšom počte zúčastnili na piatkových prezidentských voľbách. Podľa jeho slov by to vyslalo jasný signál Spojeným štátom a Izraelu, ktorí iránske voľby pozorne sledujú.Chameneí vo svojom prejave, ktorý vysielala iránska televízia, ubezpečil, že v Iráne - v čase nestability v celom okolitom regióne - prebehnú".Podľa odhadov iránskeho ministerstva vnútra sa predpokladá vyše 70 percentná volebná účasť. Irán má približne 56,4 milióna oprávnených voličov.Voľby sa vo veľkej miere považujú aj za akési referendum o jadrovej dohode so svetovými mocnosťami, ktorú vyrokovala administratíva súčasnej hlavy štátu Hasana Rúháního. Podľa tejto dohody Irán obmedzil obohacovanie uránu výmenou za zrušenie niektorých ekonomických sankcií.Predpokladá sa, že Chameneí uprednostňuje Rúháního hlavného protikandidáta, konzervatívneho duchovného Ebráhíma Raísího.Rúhání vyhral prezidentské voľby v roku 2013 s takmer 51 percentami hlasov. Účasť na voľbách bola vtedy 73 percent a sčítavanie volebných hlasov trvalo asi 2 dni.