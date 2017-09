Iránsky žiadateľ o azyl zastavil v stredu v Kolíne viac ako 240 vlakov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 21. septembra (TASR) - Odmietnutý iránsky žiadateľ o azyl spôsobil v stredu v nemeckom meste Kolín nad Rýnom meškanie a zrušenie viac ako 240 vlakových spojov, keď sa v úsilí poukázať na svoj osud vyšplhal na železničný most. Informovala o tom dnes agentúra DPA.V dôsledku protestu 29-ročného Iránca boli úrady nútené zavrieť železničný most Hohenzollernbrücke vedúci ponad Rýn, ktorý je najvyťaženejším v Nemecku, čím vzniklo meškanie 234 vlakov. Ďalších 11 spojov museli úplne zrušiť.Muž sa v stredu večer vyšplhal na most a na koľajnice porozhadzoval útržky papierov popísaných svojimi básňami v perzštine, čím chcel podľa vlastných slov vyvolať záujem nemeckých a iránskych politikov. Most, po ktorom bežne prejde 1200 vlakov denne, musel byť totiž na 2,5 hodiny uzavretý.Polícia protestujúceho Iránca na krátko zadržala, ale vzhľadom na skutočnosť, že má povolenie na pobyt a bydlisko v Hamburgu, ho po krátkom čase prepustila. Teraz mu hrozí obvinenie z rušenia verejného poriadku.