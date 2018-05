Iránu by nemala byť dovolená vojenská prítomnosť v Sýrii, hlási Izrael

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 28. mája (TASR) - Izraelská vláda v pondelok vyhlásila, že Iránu by nemala byť dovolená vojenská prítomnosť v Sýrii. Informovala o tom agentúra Reuters a dodala, že podľa vyjadrenia Ruska by sily sýrskej armády mali mať kontrolu v oblasti hraníc s Izraelom a Jordánskom vo svojich vlastných rukách.povedal premiér Benjamin Netanjanu v prejave pred svojou parlamentnou frakciou.V uplynulom týždni sa v podobnom duchu vyjadril aj americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo. Vyzval Irán, aby stiahol svoje jednotky zo Sýrie a prestal finančne a materiálne podporovať hnutia Hamas a Hizballáh.Rusko je hlavným vojenským spojencom a podporovateľom sýrskeho prezidenta Bašára Asada v občianskej vojne, do ktorej je zapojených mnoho strán.Rusko pomohlo zvrátiť priebeh vojny v prospech Asadových síl, ktoré v posledných mesiacoch zaznamenávajú územné zisky a porážajú povstalcov aj militantov vrátane extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).