Irikát: Alternatívou k dvojštátnemu riešeniu je spoločný laický štát

Rámalláh 15. februára (TASR) - Generálny tajomník výkonného výboru Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP) a jej hlavný vyjednávač na mierových rokovaniach s Izraelom Sáib Irikát dnes navrhol vytvoriť pre Palestínčanov a Izraelčanov spoločný štát.Ako citovala jeho slová palestínska tlačová agentúra WAFA, vytvorenie spoločného "demokratického a laického štátu, v ktorom by vedľa seba žili moslimovia, kresťania a židia, by sa mohlo stať alternatívou" k tzv. dvojštátnemu riešeniu.Po rokovaniach s predsedom Dolnej snemovne britského parlamentu Johnom Bercowom Irikát upozornil, že myšlienka vzniku dvoch štátov je "medzinárodným receptom na riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu". Dodal, že v skutočnosti ide o kompromis, ktorý Palestínčania prijali. Vysvetlil, že pre Palestínčanov ide o bolestivé riešenie, keďže znamená, že musia uznať Izrael rozprestierajúci sa na viac ako 78 percentách územia historickej Palestíny.Irikát sa obrátil aj na americkú administratívu, ktorú vyzval, aby oficiálne zaujala svoj postoj k mierovému procesu na Blízkom východe. V utorok - po rokovaní vysokopostavených predstaviteľov vlády USA, ktoré bolo venované nadchádzajúcej návšteve izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vo Washingtone, - sa totiž objavila informácia, že USA nebudú trvať na urovnaní izraelsko-palestínskeho konfliktu realizáciou plánu na vytvorenie dvoch štátov pre dva národy.napísal s odvolaním sa na nemenovaný vládny zdroj denník New York Daily News. Pripomenul, že za posledných 20 rokov každá vláda v Bielom dome podporovala myšlienku dvojštátneho riešenia.Závermi spomínaného rokovania v Bielom dome bola prekvapená aj členka výkonného výboru OOP Hanan Ašrávíová. "vyhlásila podľa New York Daily News.Nemenovaný zdroj z americkej administratívy uviedol, že vláda USA nebude "diktovať" Izraelu a Palestínčanom "nejaké geopolitické podmienky". Zdroj dodal, že ani samotný prezident Donald Trump neverí, že by to mohlo pomôcť pri riešení konfliktu na Blízkom východe.