Írski mliekari sa pre brexit preorientovávajú z cheddaru na iné syry

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dublin 28. apríla (TASR) - Obrázok stáda vodných byvolov na kopci môže pôsobiť ako scéna z južného Talianska. V skutočnosti sa tento dobytok pasie na kopci na juhozápade Írska. Johnny Lynch, farmár z grófstva Cork, vyrába z ich mlieka mozzarellu. Niektorí írski farmári sa totiž pred brexitom začínajúz cheddaru na iné druhy syrov, vrátane mozzarelly.Z 200.000 ton syrov, ktoré sa každý rok v Írsku vyrobia, je 90 % cheddaru. Ale to by mohlo čoskoro predstavovať problém. Okrem Ameriky, kde sa pripravuje množstvo jedál s týmto syrom, jedinou krajinou s veľkým apetítom na cheddar je Británia. Do Spojeného kráľovstva smeruje viac ako polovicu exportu cheddaru z Írska za vyše 250 miliónov eur ročne. Ale blížiaci sa odchod Británie z Európskej únie (EÚ) a stále neistý režim na jej hraniciach by mohol spôsobiť problémy pri exporte nielen syrov, ale aj ostatných produktov medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko.Ak Británia opustí jednotný trh EÚ a colnú úniu, ako plánuje, írski vývozcovia môžu čeliť regulačným prekážkam a možno aj clám. Conor Mulvihill z lobistickej skupiny Mliekarenský priemysel Írska odhaduje, že tieto prekážky môžu zvýšiť náklady na cheddar až o 21 centov na každý liter mlieka, z ktorého bol vyrobený. Výstupná cena tohto syra prije pritom zhruba 30 centov na liter. Pri najhoršom možnom scenárivaroval.Takže výrobcovia syra nasledujú príklad farmára Lyncha a skúmajú ďalšie typy tejto pochúťky so širším. Jeden z najväčších výrobcov, firma Dairygold, vypracovala plán, ako dosiahnuť zisk aj po brexite. Oznámila, že v Corku otvorí továreň, kde bude v spolupráci s nórskou spoločnosťou Tine vyrábať ročne až 20.000 ton syra Jarlsberg, čo je nórska špecialita. Glanbia, veľká mliekarenská spoločnosť, ktorá už vyrába mozzarellu vo Walese a Severnom Írsku, plánuje do roku 2020 investovať 250 až 300 miliónov eur na zvýšenie svojej výrobnej kapacity v Írsku a rozšírenie produkcie o nové typy syrov a mliečnych výrobkov. Všetky veľké mliekarne v Írsku skúmajú alternatívne typy syrov, vrátane Edamu a Goudy, uviedol jeden z veľkých producentov, ktorý nechcel byť menovaný.Problémom írskych výrobcov však je, že pasúce sa írske kravy produkujú oveľa viac mlieka v lete ako v zime. Cheddar, ktorý sa môže nechať zrieť aj celé roky, umožňuje výrobcom syrov dodávať produkty na trh počas celého roka. Prechod na mäkšie syry by mohol znamenať ichNiektorí farmári tiež zistili, že tráva, ktorá dáva írskemu maslu cennú zlatú farbu, dáva aj mozzarelle neželaný žltkastý odtieň. To však nemusí byť prekážať pri dodávkach tohto syra firmám, ktoré produkujú hotové jedlá ako pizza. A tie patria medzi najväčších odberateľov syrov v Írsku.Kontinentálni konkurenti zatiaľ nie sú znepokojení.vyhlásil Pier Maria Saccani, šéf talianskeho konzorcia na ochranu mozzarelly di Bufala Campana. Ale dodal, že. On sám by si podľa vlastných slov nikdy nekúpil whisky z Amalfi.