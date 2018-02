Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 3. februára (TASR) - Írski producenti destilátov majú za sebou dobrý rok. Hodnota ich exportu vlani stúpla o 8 % na 1,5 miliardy eur. Spotrebitelia vyhľadávali najmä írsky gin a whiskey. Producenti očakávajú, že aj tento rok im dopyt po nich pomôže zabezpečiť ďalší rast. Uvádza sa v správe federácie Alcohol Beverage Federation of Ireland (ABFI), ktorá zastupuje výrobcov a dodávateľov alkoholických nápojov.Podľa Patricie Callanovej, riaditeľky ANFI, spotrebitelia boli vlani priamginom z Írska, a to ako doma, tak v zahraničí. Výrobcom sa podarilo úspešne sa presadiť na globálnom trhu a dostať do povedomia spotrebiteľov írske značky ginov. Spresnila, že na svetovom trhu je aktuálne viac ako 30 írskych ginov a vývoz ginu z krajiny sa minulý rok strojnásobil.Lídrom exportu však zostáva írska whiskey, ktorá je zároveň v rámci liehovín najrýchlejšie rastúcou značkou na svete. Írska whiskey sa môže vyrábať iba v Írsku, pripomenula Callanová.Trh s whisky jea Írsko má na ňom stále malý podiel, len 5 %, zatiaľ čo konkurenčná škótska whisky má až 50-%. To ale znamená, že írska whiskey má obrovský potenciál pre rast. Toto priemyselné odvetvie v Írsku zaznamenalo obrovské množstvo investícií. Len pred štyrmi rokmi mala krajina štyri liehovary, dnes je tam 18 a ďalších 16 je vo fáze plánovania.A hoci sa brexit dotkne írskeho trhu s nápojmi, Callanová sa domnieva, že toto odvetvie je v súčasnosti oveľa diverzifikovanejšie ako ostatné sektory. Vyváža až na 130 trhov na celom svete, vrátane USA, Kanady, Japonska, a tiež na európske trhy, do Nemecka, Francúzska a Británie.Írskych výrobcov podľa Callanovej najviac znepokojujú menové riziká a otázka hraníc s Britániou po brexite. Mnohé írske firmy majú totiž siete dodávateľov na druhej starne hranice, v Severnom Írsku, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva.Callanová sa vyjadrila aj k návrhu zákona, podľa ktorého by mali byť v Írsku alkoholické nápoje, podobne ako cigarety, označené nálepkami s varovaním pred ich škodlivým vplyvom na zdravie. Upozornila, že by to výrobcom prinieslo obrovské dodatočné náklady.