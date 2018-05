Írski voliči rozhodujú o liberalizácii zákona o interrupciách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 25. mája (TASR) - Írski voliči v piatok v referende rozhodnú o liberalizácii existujúcich zákonov obmedzujúcich potraty. Zatiaľ čo prieskumy verejnej mienky naznačujú miernu prevahu prívržencov tábora za legalizáciu interrupcií, odporcovia umelého prerušenia tehotenstva viedli svoju kampaň do poslednej chvíle.Voliči sa v referende môžu vyjadriť k otázke, či chcú ponechať v platnosti ústavný zákaz interrupcií, alebo ho zrušiť a poveriť parlament vypracovaním zákonov o interrupcii.Potraty sú v silno katolíckom Írsku ústavou zakázané. Výnimka je možná len vtedy, ak je ohrozený život matky, nie však prípade znásilnenia, incestu alebo smrteľnej abnormality plodu. Tisíce írskych žien preto každý rok cestujú do zahraničia, hlavne do Anglicka, na vykonanie zákroku, ktorým sa tehotenstvo ukončí.V prípade kladného výsledku referenda bude z ústavy odstránený príslušný dodatok schválený v referende v roku 1983, podľa ktorého sa život ženy a jej nenarodeného dieťaťa považuje za rovnocenný, a parlament dostane možnosť legalizovať potraty až do 12. týždňa tehotenstva.Kampaň za liberalizáciu potratov nabrala na sile v roku 2012, keď v nemocnici v meste Galway zomrela 31-ročná Savita Halappanavarová pochádzajúca z Indie; stalo sa tak v 17. týždni tehotenstva po spontánnom potrate. Predtým spolu s manželom opakovane žiadala o interrupciu, lekári to však odmietli, keďže plodu stále bilo srdce. Po spontánnom potrate žena absolvovala operáciu, pri ktorej jej lekári odstránili z maternice zvyšky mŕtveho plodu, dostala však sepsu a do krvného obehu sa jej dostali smrtiace baktérie. Ľavicoví politici označili zbytočnú smrť ženy zaa v krajine sa rozpútali početné demonštrácie za povolenie potratov.