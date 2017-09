Írsko chce usporiadať referendum o zrušení zákazu interrupcií

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 26. septembra (TASR) - Írska vláda plánuje usporiadať na budúci rok referendum o zrušení ústavného dodatku, ktorý zakazuje vykonávanie interrupcií. Výnimku z tohto zákazu predstavujú len prípady, v ktorých je ohrozený život matky.Oznámil to dnes írsky premiér Leo Varadkar, ktorého citovala agentúra DPA.Podľa predbežného návrhu, ktorý premiér predstavil v parlamente, by samohlo konať v máji či júni nadchádzajúceho roka. Dodal, že do veľkej miery to bude závisieť od odporúčaní výboru zloženého z predstaviteľov všetkých parlamentných strán, ktorý sa touto otázkou zaoberá a výslednú správu by mal predložiť do Vianoc.Kontroverzne vnímaný ôsmy dodatok írskej ústavy stavia na rovnakú úroveň práva nenarodených detí s právami matiek.Interrupcie sú v súlade s ním povolené len v prípade, ak je vážne ohrozený život tehotnej ženy, do čoho sa ráta aj riziko, že by mohla spáchať samovraždu.