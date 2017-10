Írsko o bod pred SR, O'Neill: Posledná polhodina bola ako večnosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cardiff 10. októbra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák povedal po víťaznom stretnutí s Maltou, že jeho zverencom bude chýbať na účasť v baráži majstrovstiev sveta jediný bod. Pokiaľ sa nenaplní málo pravdepodobný utorňajší scenár H-skupiny, pri ktorom Grécko nezdolá Gibraltár a Bosna a Hercegovina zvíťazí v Estónsku, bude mať pravdu.Írsko triumfovalo v pondelňajšom závere D-skupiny vo Walese 1:0 a stalo sa jedným z tímov, ktoré figurujú v tabuľke druhých so ziskom trinástich bodov, zatiaľ čo Slovensko si prinieslo o jeden menej. V Cardiffe vydržal remízový stav takmer hodinu hry, James McClean ho prelomil v 57. minúte. Hostia v závere odolali zvýšenému tlaku domácich a nepustili ich do vyloženej príležitosti.vyhlásil na webe BBC tréner Írska Martin O'Neill, ktorý predĺžil v októbri kontrakt o cyklus európskeho šampionátu 2020.Jeho náprotivok Chris Coleman nenadviazal s Walesom na senzačné ťaženie do semifinále minuloročných majstrovstiev Európy. Tentoraz sa neprebojoval na záverečný turnaj. Kouč avizoval, že po kvalifikácii, respektíve po MS 2018 na lavičke skončí, po neúspechu sa však ešte nerozhodol, či naozaj opustí post, na ktorý nastúpil v roku 2012.uviedol Coleman.Wales podľahol prvýkrát od prehry 0:2 v semifinále ME 2016 s Portugalskom a stálo ho to premiérovú účasť na MS od roku 1958. Colemanov kontrakt platí do budúceho leta.dodal Coleman.Srbsko si postrážilo priamy postup z D-skupiny domácim víťazstvom 1:0 nad Gruzínskom pod trénerským vedením slovenskej dvojice Vladimír Weiss, Boris Kitka. Nemanja Gudelj strelil jediný gól v 74. minúte. Srbsko nazbieralo 21 bodov, o dva viac než Írsko. Gruzínsko v kvalifikácii nezvíťazilo ani raz, získalo päť bodov za remízy.povedal hlavný tréner Weiss pre oficiálnu stránku Gruzínskej futbalovej federácie (GFF).