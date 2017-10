Írsko pravdepodobne nezvíťazí v súboji o sídlo EBA a EMA

Dublin, Írsko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 10. októbra (TASR) - Írsko pravdepodobne nezvíťazí v súboji členských štátov Európskej únie (EÚ) o nové sídlo Európskeho úradu pre bankový dohľad (EBA) úrad alebo Európskej agentúry pre lieky (EMA) po brexite. Uviedol to zdroj oboznámený so situáciou, ktorý nechcel byť menovaný.Dublin má údajne malú šancu získať jednu z organizácií, čiastočne vraj pre nedostatokNemecké finančné centrum Frankfurt nad Mohanom je považované za jedného z popredných kandidátov na EBA, zatiaľ čo Amsterdam a Kodaň sú medzi top kandidátmi pre EMA.Holandsko aj Dánsko sú schopné využiť regionálnych spojencov. Holandsko má podporu susedov z Beneluxu a kandidatúru Dánska podporujú ostatné škandinávske štáty.Potenciálna prehra len podčiarkuje fakt, že Írsko po odchode Británie z EÚ stratí v bloku tradičného spojenca v mnohých kľúčových otázkach, ako je napríklad daňová politika. Okrem toho, neúspech v súboji o obe agentúry môže podkopať snahy vlády v Dubline vyrovnať sa s dôsledkami brexitu.Írsko je totiž najzraniteľnejším štátom v EÚ a najviac pocíti dôsledky odchodu Británie z bloku, keďže približne 15 % írskeho exportu smeruje na britské ostrovy.Európsku agentúru pre lieky sa snaží prilákať 19 miest, od Štokholmu po Bukurešť a Bratislavu. A svoju ponuku na nové sídlo pre bankový dohľad poslalo osem štátov.Pripravili tak pôdu na rokovania lídrov EÚ tento mesiac. Konečné rozhodnutie sa očakáva v novembri.EMA, ktorá hodnotí žiadosti o nové lieky a dohliada na bezpečnosť liekov, zamestnáva približne 900 ľudí. Táto agentúra ročne priláka do Londýna 36.000 návštevníkov, od predstaviteľov vlád, po zástupcov vedy a priemyslu.Britský nedeľník Sunday Times uviedol, že Dublin získal maximum bodov medzi kandidátmi na sídlo EMA, ale rovnaký úspech dosiahlo ďalších šesť miest. Čelí tak veľkej konkurencii.EBA pracuje na zosúladení bankových pravidiel v EÚ a má menej ako 200 zamestnancov. Podľa Sunday Times by sa mohol Dublin prebojovať medzi troch najväčších kandidátov, ale aj v tomto prípade je konkurencie veľká. Okrem Frankfurtu nad Mohanom sa o sídlo tohto úradu uchádza napríklad Viedeň.