Írsky premiér Enda Kenny sa vzdal funkcie predsedu svojej strany

Na snímke írsky premiér Enda Kenny. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dublin 17. mája (TASR) - Írsky premiér Enda Kenny dnes oznámil svoju rezignáciu z funkcie predsedu strany Fine Gael, čím otvoril cestu svojmu vystriedaniu na čele írskej vlády. Kenny dnes podľa tlačovej agentúry AP oznámil, že z funkcie odstúpi o polnoci a zostane dočasným lídrom, až kým nebude do 2. júna vybraný jeho nástupca.Kenny vedie centristicko-pravicovú stranu Fine Gael 15 rokov, avšak v uplynulých mesiacoch čelil nátlaku spolustraníkov, aby rezignoval po obvinení z chaotickej reakcie na škandál v polícii.Začiatkom júna by mal Kenny ako predseda vlády Írska navštíviť Spojené štáty a Belgicko.Jeho nástupca povedie Írsko počas komplexných rokovaní o odchode Británie z Európskej únie. Brexit bude mať výrazný vplyv na Írsko, ktoré má ako jediná členská krajina EÚ so Spojeným kráľovstvom spoločnú pozemnú hranicu.