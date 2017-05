IRWIN: Prezident Trump musí povedať, či USA chcú mať profit z obchodu

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 5. mája (TASR) - USA stoja v súčasnosti pred rovnakou ekonomickou dilemou ako Veľká Británia pred 200 rokmi. Donald Trump sa musí rozhodnúť, či sa prikloní k podpore voľného obchodu, alebo k ochrane domáceho trhu. Na konferencii Ricardo 200 v Mníchove to povedal profesor Douglas Irwin z Dartmouth College.“ zdôraznil Irwin.Podľa Petra Driessena z Hornobavorskej obchodnej komory v súčasnosti nie je alternatíva k voľnému obchodu, ktorého rozvoj po druhej svetovej vojne akcelerovala práve Ricardova teória.zdôraznil Driessen s tým, že Bavorsko je príkladom prosperity pochádzajúcej z medzinárodného obchodu. „“ konštatoval Driessen.Práve Bavorsko by však bolo jedným z hlavných porazených, pokiaľ by Trump začal dôsledne presadzovať politiku protekcionizmu. Americký prezident nedávno obvinil Nemecko, že sa vďaka podhodnotenému euru obohacuje na úkor USA. „,“ dodal Driessen.Konferencia Ricardo 200 je venovaná dielu anglického ekonóma Davida Ricarda. Ricardo bol zástancom slobodného obchodu a v roku 1817 vydal svoju najznámejšiu knihu „. Je to jedno z najvýznamnejšej diel modernej ekonómie a predstavil v ňom aj teóriu komparatívnych výhod. Podľa nej sa krajina bude špecializovať na výrobu tých tovarov, pri ktorých výrobe dosahuje vyššie komparatívne výhody ako partnerská krajina. Každá krajina sa bude špecializovať na produkciu takého tovaru, ktorý dokáže vyrábať za porovnateľne nižšie náklady. Dokázal to na príklade výroby súkna a vína v prípade Anglicka a Portugalska. Kým pre Anglicko bolo výhodné vyrábať a vyvážať súkno, Portugalci mali výhodnejšie podmienky na produkciu vína.