IS kladie v Rakke tvrdý odpor, postup koaličných síl sa spomalil

Bejrút/Damask 21. júla (TASR) - Hovorca koalície vedenej Spojenými štátmi a bojujúcej proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) dnes informoval, že postup proti IS v jeho sýrskej bašte Rakka sa spomalil z dôvodu tvrdého odporu militantov.Plukovník americkej armády Rayan Dillon odhadol, že v severosýrskom meste Rakka sa nachádza približne 2000 militantov Islamského štátu a tí využívajú civilistov i deti ako ľudské štíty.povedal tlačovej agentúre AP vo štvrtok neskoro večer do telefónu Dillon.USA podporujú Kurdmi vedenú koalíciu síl, známu pod názvom Sýrske demokratické sily (SDF), v boji proti IS v Sýrii. Pred niekoľkými mesiacmi spustili ofenzívu zameranú na znovudobytie Rakky a podarilo sa im úplne, zo všetkých strán obkľúčiť tamojších militantov a preniknúť až dovnútra mohutne opevneného Starého mesta.