IS neprišiel do Afganistanu bojovať proti USA, tvrdí Putinov vyslanec

Moskva 1. februára (TASR) - V Afganistane sa v súčasnosti nachádza približne 7000 aktívnych bojovníkov tzv. Islamského štátu (IS) a ďalšie tisíce záložníkov tejto teroristickej organizácie. Konštatoval to vo štvrtok osobitný vyslanec ruského prezidenta pre Afganistan Zamir Kabulov.uviedol vyslanec šéfa Kremľa Vladimira Putina.Kabulov, ktorý je zároveň riaditeľom II. oddelenia pre Áziu na ruskom ministerstve zahraničných vecí, doplnil, že počet bojovníkov Talibanu v Afganistane je v súčasnosti okolo 60.000-70.000.Podľa agentúry TASS Kabulov taktiež povedal, že afganská vláda a zahraničné jednotky zostávajú nečinné pri odhaľovaní záložných bojovníkov IS.konštatoval Kabulov s tým, že väčšina bojovníkov IS v Afganistane pochádza zo strednej Ázie alebo Ruska.