IS vtrhol do dediny v Sýrii, pozabíjal ženy a deti, tvrdia Kurdi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 2. mája (TASR) - Najmenej 22 ľudí vrátane civilistov zahynulo pri dnešnom útoku militantov z teroristickej organizácie Islamský štát (IS) na severovýchode Sýrie, informovala agentúra AP s odvolaním sa na kurdských aktivistov a Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).Podľa týchto zdrojov militanti vtrhli do dediny v provincii Hasaka, kde sa nachádza tábor s dočasne vysídlenými ľuďmi, ktorí utiekli z oblastí kontrolovaných IS v Sýrii a Iraku.Podľa SOHR militanti nasadili aj samovražedných atentátnikov, ale narazili na odpor Američanmi podporovaných kurdských bojovníkov.Kým SOHR uvádza 24 mŕtvych, nemenovaný kurdský aktivista informoval o 22 zabitých. Podľa neho sú obeťami prevažne ženy a deti z radov utečencov.