Islamabad dostane dlhoočakávané nové letisko v auguste

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Islamabad, 7. mája (TASR) - Pakistanský premiér Naváz Šaríf v sobotu vyhlásil, že nové letisko v hlavnom meste bude uvedené do prevádzky do polovice augusta a nahradí tak stiesnené priestory medzinárodného letisko Bénazir Bhuttovej, ktoré bolo častým terčom žartov cestujúcich.Šarífova vláda vynakladá miliardy dolárov na modernizáciu pakistanskej dopravnej infraštruktúry a odstránenie výpadkov elektriny. Novovydláždené diaľnice, priehrady a elektrárne sa tak objavujú po celej krajine.Šaríf vyzdvihuje nákladnú infraštruktúru ako znak hospodárskeho pokroku v krajine s takmer 200 miliónmi obyvateľov. Mnohé z projektov majú byť dokončené pred voľbami, ktoré sa budú konať pravdepodobne v polovici roku 2018.povedal Šaríf pre štátnu televíziu PTV počas inšpekcie preskleného letiska.Letisko Bénazir Bhuttovej, ktoré v súčasnosti slúži Islamabadu, sa nachádza v neďalekom meste Rawalpindi a je pripojené k vojenskej základni.Medzinárodní cestovatelia sa často sťažujú na chaotické scény na letisku. V roku 2014 ho na stránke Sprievodca spaním na letiskách (Guide to Sleeping in Airports) dokonca označili za najhoršie letisko na svete, čo rozprúdilo jeho rozsiahlu kritiku v pakistanských médiách.Prevádzka dlhoočakávaného nového letiska bude spustená 14. augusta. Pakistanské úrady tvrdia, že 95 percent prác na novom objekte je už hotových.