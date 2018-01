Islamisti sa vyhrážali nemeckému policajtovi pred jeho bydliskom

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Düsseldorf 30. januára (TASR) - V Nemecku sa stal prvý prípad, keď zrejme islamisti ohrozovali príslušníka Spolkovej polície priamo pred jeho bydliskom. Informoval o tom v pondelok najčítanejší denník Bild.Podrobnosti o incidente z 26. januára sú uvedené v dôvernom dokumente, ktorý vypracovalo prezídium Spolkovej polície (Budespolizei).Podľa neho si na policajta pred jeho domom v spolkovej krajine v Severné Porýnie-Vestfálsko počkali dvaja muži, ktorí sa tam priviezli v čiernom mercedese triedy S. Dvojica sa mu mala vyhrážať slovami:Policajt utiekol do svojho bytu, pričom muži ho chceli muži nasledovať - zabránil im v tom však jeho pes.Na základe zovňajšku - mali husté brady - sa policajt domnieva, že muži patriliOblečené mali voľné nohavice nad členky a dlhé košele.Dva dni pred incidentom policajt sprevádzal let s 19 Afgancami deportovanými do Kábulu.Podľa denníka Bild po tejto udalosti vyvstala otázka, či príslušníci Spolkovej polície môžu byť primerane chránení. Šéf jej odborového zväzu Ernst Walter novinám povedal, že je dôležité, aby policajti a ich rodinylen preto, že si robia svoju prácu.