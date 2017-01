Islamisti v sýrskej Palmýre zruinovali rímske divadlo z 2. storočia

Na snímke pohľad na starobylé ruiny v sýrskej Palmýre 28. marca 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 20. januára (TASR) - Islamisti, ktorí sa na sklonku roku 2016 opäť zmocnili sýrskeho mesta Palmýra, tam zničili aj časť rímskeho divadla. Informovala o tom sýrska tlačová agentúra SANA.Podľa nej islamisti zničili priečelie divadla postaveného v 2. storočí n.l., ako aj tetrapylón - rímsku stavbu v tvare kocky. SANA neuviedla, akým spôsobom a kedy boli tieto antické pamiatky zničené.Sýrska opozícia tiež potvrdila, že príslušníci extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) po obsadení Palmýry zničili v meste časť divadla a tetrapylón.IS dobyl v púšti ležiacu Palmýru v máji 2015. Odvtedy až do vlaňajšieho marca, keď sa mesta opäť zmocnili vládne sily, islamisti zlikvidovali množstvo antických pamiatok vrátane tých, ktoré sú zapísané na zoznamoch svetového kultúrneho dedičstva. Zničený bol napríklad chrám boha Béla a Baalšamínov chrám, Víťazný oblúk i viacero pohrebných veží či socha leva, ktorá vznikla na počesť bohyne al-Lát a stávala pri vchode k Bélovmu chrámu.Palmýra sa dostala opäť do rúk islamistov v decembri roku 2016, v čase, keď vrcholili boje o severosýrske mesto Aleppo. Podľa dostupných informácií islamisti krátko nato opäť začali s ničením pamiatok. Počas prvého bašovania v meste pamiatky, ktoré považovali za pohanské modly, ničili pomocou ťažkej techniky.Do vypuknutia občianskej vojny bola Palmýra vyhľadávanou turistickou destináciou - ročne ju navštívilo do 150.000 turistov.Sýria je miestom, kde sa zachovali stopy po mnohých civilizáciách, ktoré na tomto území obchodovali, bojovali a budovali mestá. Ide o Babylončanov, Asýrčanov, obyvateľov akkadskej ríše, rôznych iných semitských kráľovstiev, Rimanov a Byzantíncov i islamských dynastií.