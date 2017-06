Islamisti vraždia na Filipínach civilistov vrátane kresťanov

Ilustračná snímka. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Manila/Marawi 26. júna (TASR) - Islamisti vyčíňajúci na juhu Filipín tam počas konfliktu trvajúceho už viac ako mesiac zavraždili 30 civilistov, informovala dnes tamojšia armáda s odvolaním sa na oslobodených občanov. Medzi sťatými obeťami rebelov blízkych džihádistom z Islamského štátu boli aj kresťania.Hovorca filipínskych ozbrojených síl brigádny generál Restituto Padilla sa dokonca v rozhlasovom vysielaní vyjadril, že k dispozícii sú dokonca informácie o zavraždení všetkých kresťanov, ktorých extrémisti zajali. Údajne došlo aj k tomu, že povstalci zavraždili i vlastných druhov, ktorí sa mienili vzdať.Filipínske ozbrojené sily obnovili nálety a pozemnú ofenzívu, aby vyhnali rebelov z mesta Marawi ležiaceho približne 800 kilometrov južne od Manily. V rukách extrémistov alebo v ich obkľúčení sa tam stále nachádza najmenej 200 civilistov.Armáda, ktorá Marawi obkľúčila, informovala, že islamisti sa zabarikádovali v štyroch štvrtiach mesta.Boje v oblasti Marawi si od mája vyžiadali viac ako 400 životov. Padlo takmer 300 povstalcov vrátane najmenej ôsmich džihádistov zo zahraničia, napríklad z Čečenska či Saudskej Arábie. Viac ako 300.000 obyvateľov z Marawi ušlo do blízkych obcí.Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vzhľadom na súčasnú bezpečnostnú situáciu a pretrvávajúce nebezpečenstvo únosov cudzincov 16. júna odporučilo Slovákom, aby počas návštevy Filipín zachovávali najvyššiu opatrnosť a ostražitosť.varoval rezort diplomacie.Koncom mája vyhlásil filipínsky prezident Rodrigo Duterte stanné právo na 60 dní na celom filipínskom ostrove Mindanao z dôvodu ozbrojeného konfliktu v meste Marawi medzi vládnymi jednotkami a extrémistickou skupinou Džamáa abú Sajjáf podporenou ďalšou militantnou skupinou Maute, ktorá má prepojenie na Islamský štát.Vzhľadom na ozbrojené zrážky medzi filipínskymi vládnymi jednotkami a militantmi a riziko teroristických útokov, veľvyslanectvo SR v Jakarte odporučilo necestovať na západnú (moslimskú) a strednú časť ostrova Mindanao, ako ani do juhozápadnej časti Filipín, kde sa nachádzajú ostrovy Basilan, Jolo, Sulu, Tawi-Tawi (tzv. súostrovie Sulu). Do východnej časti ostrova Mindanao, južnej časti provincie Cebu a južnej časti ostrova Palawan odporúča cestovať len v najnevyhnutnejších prípadoch.