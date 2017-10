Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 28. októbra (TASR) - Islamský cestovný ruch zažíva nebývalý rozmach, a to vďaka mladým ľuďom. A odborníci očakávajú, že mladí moslimovia na celom svete takmer zdvojnásobia svoje výdavky na cestovanie v nasledujúcich rokoch. Toto odvetvie by tak mohlo vygenerovať až 300 miliárd USD (približne 255 miliárd eur).Najrýchlejšie rastúcim odvetvím v rámci svetového cestovného ruchu je v súčasnosti tzv. Halal cestovanie. Letiská, reštaurácie a hotely sa snažia poskytovať služby a vytvárať priestory vhodné pre moslimov, ako sú miestnosti na modlitby a halal predajne potravín.Fazal Bahardeen, šéf HalalTrip, špecialistu na islamský cestovný ruch, na základe štúdie, ktorá vznikla v spolupráci so spoločnosťou Mastercard, uviedol, že starší moslimovia cestujú zvyčajne s celou veľkou rodinou raz do roka, zatiaľ čo mladí moslimovia vo veku 20 až 36 rokov cestujú viackrát.povedal Fazal Bahardeen.konštatoval.Výdavky mladých moslimov na cestovanie v roku 2016 dosiahli približne 55 miliárd USD. A celý segment moslimských cestovných služieb vygeneroval 156 miliárd USD. Podľa štúdie do roku 2025 by sa výdavky mladých cestovateľov mohli zvýšiť na 100 miliárd USD a celé odvetvie by mohlo priniesť 300 miliárd USD.Táto štúdia prichádza v čase, keď sa viaceré krajiny snažia odkrojiť si svoj podiel z expandujúceho moslimského cestovného ruchu.Saudská Arábia, Malajzia a Turecko sú najväčším "zdrojom" mladých moslimských cestovateľov v islamskom svete.Ale stúpa aj počet mladých moslimov z Indonézie, ktorá má najväčšiu moslimskú populáciu na svete, Egypta a Kazachstanu, ktorí tiež cestujú častejšie, dodáva štúdia.