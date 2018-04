Islamský štát pohrozil útokmi na volebné miestnosti v Iraku

Iracký bezpečnostný pracovník hliadkuje pred volebnou miestnosťou, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 23. apríla (TASR) - Teroristická organizácia Islamský štát (IS) pohrozila v nedeľu zámerným narušovaním budúcomesačných parlamentných volieb v Iraku a oznámila, že bude podnikať útoky na volebné miestnosti.Kandidáti a voliči sú neveriaci ľudia, ktorí zišli z Božej cesty, vyhlásil hovorca IS abú al-Hasan al-Muhádžir vo zvukovej nahrávke zverejnenej v nedeľu.Agentúra DPA napísala, že zatiaľ nebolo možné overiť pravosť nahrávky, ktorá sa šírila na internetových stránkach Islamského štátu.V Iraku sa nové parlamentné voľby budú konať 12. mája.Iracká armáda vlani do veľkej miery vyhnala Islamský štát z území, ktoré mala militantná organizácia v krajine obsadené, aj z mesta Mósul.Odvtedy sa bezpečnostná situácia výrazne zlepšila, avšak IS sa stále nachádza v izolovaných oblastiach v púštnej časti na západe Iraku.