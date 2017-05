Islamský štát sa pokúsil šíriť svoju propagandu na Instagrame

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 12. mája (TASR) - Propagandistické krídlo džihádistickej skupiny Islamský štát (IS) sa po prvý raz presunulo na sociálnu sieť Instagram. Extrémistické médium s názvom Nashir News Agency predstavilo svoj nový účet na Instagrame vo štvrtok prostredníctvom aplikácie Telegram.Informovala o tom dnes spravodajská stanica BBC.Instagram oznámil, že inkriminovaný účet bol krátko na to odstránený pre porušenie jeho pravidiel. "Instagram má nulovú toleranciu voči teroristom, ich propagande či obdivu teroristickej činnosti. Hneď, ako niečo takéto zistíme, daný obsah čo najrýchlejšie odstránime," uviedol hovorca Instagramu.Aktivita IS na Instagrame prišla iba deň po tom, ako si táto džihádistická organizácia zriadila dva profily na ďalšej sociálnej sieti Facebook so zámerom šírenia svojich správ. Oba tieto účty boli taktiež zrušené. Súčasťou tejto propagandy sú aj zábery z útokov, ktoré IS vykonáva.