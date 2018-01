Islamský štát sa prihlásil k bombovým útokom v Bagdade

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 18. januára (TASR) - Džihádistická skupina Islamský štát (IS) sa prihlásila k útoku dvoch samovražedných atentátnikov, ku ktorému došlo v pondelok ráno na rušnom námestí Tajarán v centre Bagdadu. Explózia si vyžiadala najmenej 38 obetí, viac ako 100 ľudí bolo zranených, informovala agentúra AP.Vo vyhlásení zverejnenom v stredu na internete IS uviedol, že atentátnici sa na námestí Tajarán zamerali na zhromažďujúcich sa šiitov. K výbuchom došlo v bezprostrednej blízkosti skupiny stavebných robotníkov a pouličných predajcov, ktorí začal ráno prichádzať na námestie.V ďalšom vyhlásení vydanom vo štvrtok sa IS prihlásil k sobotnému útoku, pri ktorom sa podľa irackých úradov samovražedný atentátnik odpálil na kontrolnom policajnom stanovišti na severe Bagdadu. Útok si vyžiadal desať mŕtvych a rovnaký počet zranených.Bezpečnostná situácia v Bagdade sa po porážke IS vlani v decembri relatívne upokojila, aj keď stále dochádza k bombovým útokom s obeťami na životoch. Úrady varujú, že militanti z tzv. Islamského štátu v útokoch budú pokračovať.