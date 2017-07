Islamský štát sa prihlásil k neúspešným útokom v Paríži a Bruseli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 14. júla (TASR) - Extrémistická organizácia Islamský štát (IS) sa prihlásila k dvom neúspešným pokusom o teroristické útoky, ku ktorým došlo v júni v Paríži a Bruseli. Informovala o tom vo štvrtok spoločnosť SITE, ktorá monitoruje aktivity džihádistov.Militanti z IS sa k obom pokusom o teroristické útoky prihlásili prostredníctvom najnovšieho čísla svojho internetového magazínu Rumíja, uviedla agentúra DPA.K prvému incidentu došlo 19. júna na známom parížskom bulvári Champs-Élysées. Útočník s autom plným zbraní, munície a výbušnín narazil do policajnej dodávky, pričom sám zahynul. Nikto ďalší zranenia neutrpel.Deň nato sa 36-ročný Maročan pokúsil odpáliť bombu na bruselskej hlavnej železničnej stanici. To sa mu však nepodarilo a spôsobil len malý výbuch. Následne ho postrelil hliadkujúci vojak. Aj v tomto prípade bol zranený len samotný páchateľ, ktorý svojim zraneniam podľahol.Islamský štát sa prihlásil už k viacerým teroristickým útokom, ku ktorým došlo vo Francúzsku a Belgicku od začiatku roku 2015. Celkovo pri nich zahynulo okolo 270 ľudí.