Islamský štát sa prihlásil k útoku v New Yorku

Dodávka, ktorá zrážala ľudí na Manhattane. Foto: Paul Martinka Foto: Paul Martinka

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 2. novembra (TASR) - Teroristická organizácia Islamský štát (IS) sa prihlásila v piatok k zodpovednosti za utorňajší útok v New Yorku, ktorý si vyžiadal osem mŕtvych a 12 zranených. Informovala o tom agentúra AP. Poznamenala, že IS sa často hlási k útokom vykonaných jednotlivcami, ktorí sa zradikalizovali.IS označil útočníka, ktorý vrazil do ľudí autom v newyorskej štvrti Manhattan, za "vojaka kalifátu".Páchateľ prenajatým autom vrážal do ľudí na cyklistickej ceste, až kým ho nezastavil náraz do školského autobusu. Po vystúpení z vozidla utekal s napodobneninami strelných zbraní, kým ho nezastavil výstrelmi privolaný policajt. Pri útoku autom zahynuli dvaja Američania, päť Argentínčanov a jedna Belgičanka.Federálna prokuratúra obvinila z toho teroristického činu 29-ročného prisťahovalca uzbeckého pôvodu Sayfulla Saipova. Podľa doterajších zistení ho k činu inšpirovali propagandistické materiály IS, ktoré sa našli aj v jeho mobilnom telefóne. Útok údajne začal plánovať už približne pred rokom.