Islamský štát sa vyhráža Teheránu novými útokmi

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 10. augusta (TASR) - Extrémistická organizácia Islamský štát (IS) zverejnila v stredu videozáznam, v ktorom hrozí Iránu novými teroristickými útokmi a vyzýva mladých Iráncov, aby vo svojej krajine začali viesť džihád. Informovala o tom dnes agentúra Reuters.Iránu sa novými teroristickými útokmi vyhráža muž s čiernou kuklou na hlave, ktorý s kalašnikovom v ruke sedí na neidentifikovateľnom mieste v spoločnosti ďalších dvoch mužov. V klipe s logom tlačovej agentúry Amák spriaznenej s IS sú tiež použité zábery z dvoch teroristických útokov, ktoré militanti podnikli v júni v iránskej metropole Teherán.hovorí muž v perzštine s cudzím prízvukom.Prevažne šiitský Irán je jedným z najväčších nepriateľov sunnitských militantov z IS. Tí 7. júna podnikli v budove iránskeho parlamentu, ako aj v mauzóleu ajatolláha Rúholláha Chomejního v Teheráne útoky, pri ktorých zahynulo najmenej 18 ľudí.