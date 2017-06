Islamský štát sa vyhráža útokmi na Balkáne

Ilustračná snímka Foto: screenshot/TABLET.TV Foto: screenshot/TABLET.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sarajevo 8. júna (TASR) Extrémistická organizácia Islamský štát (IS) sa vyhráža útokmi na Balkáne, uviedol dnes bosniansky denník Večernji list.uviedli džihádisti vo svojom propagandistickom časopise Rymiah, ktorý je určený čitateľom balkánskeho regiónu.IS sa vyhráža teroristickými útokmi pre zločiny, spáchané na moslimskom obyvateľstve počas občianskej vojny v bývalej Juhoslávii v 90. rokoch. Srbi majú byť terčom útoku pre masaker v Srebrenici a Chorváti preto, že sú neveriaci.V militantnom časopise tiež pripomínajú Chorvátom nedávnu udalosť, ktorá znepokojila chorvátskych obyvateľov bosnianskeho mesta Tuzla.Neznámi páchatelia tam vedľa katolíckeho kostola vyvesili zástavu teroristickej organizácie Kaukazský emirát.Chorvátska populácia to vnímala ako potenciálnu hrozbu. Militanti z Kaukazského emirátu operuje v ruských oblastiach severného Kaukazu. Jej zámerom jetúto časť Ruska od nadvlády Moskvy a zaviesť tam islamský emirát.Tento cieľ je spoločný s IS, ktorý si vďaka intenzívnej propagande získal množstvo sympatizantov a nasledovníkov aj z radov iných džihádistických hnutí operujúcich v rôznych krajinách.