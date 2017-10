Islamský štát údajne zajal dvoch ruských vojakov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 4. októbra (TASR) - Extrémistická organizácia Islamský štát (IS) sa v utorok prihlásila k dvojici pondelkových samovražedných bombových útokov na policajnú stanicu v Damasku, pri ktorých zahynulo 17 civilistov a policajtov. IS tiež zverejnil video, ktoré podľa militantov zachytáva dvoch ruských vojakov zajatých v bojoch na východe Sýrie.IS sa snaží zjednotiť svojich stúpencov, keďže posledné mesiace zažíva prehry na bojovom poli v Sýrii a Iraku. Prišiel napríklad aj o severoiracké mesto Mósul.Koalícia vedená Spojenými štátmi a jej spojenecké sýrske sily tvrdia, že sú už v posledných fázach operácie zameranej na vyhnanie IS z Rakky, niekdajšieho faktického hlavného mesta samozvaného kalifátu tejto militantnej organizácie. Sýrski aktivisti dnes uviedli, že nálety zasiahli posledné studne s vodou, ktoré ešte mesto malo, a zabili okolo 20 civilistov.Na videu Islamského štátu, ktoré sa šírilo v sociálnych médiách, sa jeden zo zajatcov predstavil. Povedal, že spolu s kolegom, ktorý vyzeral ako ťažko zbitý, ich chytili neďaleko dediny Šula počas protiútoku militantov. Zajatec však neuviedol, kedy ich chytili.Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že v Sýrii neboli zadržaní nijakí ruskí vojaci.Rusko je kľúčovým spojencom sýrskeho prezidenta Bašára Asada, ktorého jednotky postupujú v bojoch proti IS vo východnej provincii Dajr az-Zaur, kde sa nachádza aj dedina Šula. Rusko poskytuje sýrskym vládnym silám leteckú podporu od začiatku septembra.Pri spomínanom pondelkovom útoku v sýrskej metropole Damask vtrhli dvaja muži na policajnú stanicu vo štvrti al-Mídán, potom sa jeden z nich odpálil. Ďalšiemu útočníkovi sa podarilo dostať na poschodie budovy, kde ho polícia zabila, ale teroristov pás s výbušninami explodoval. Násilie si vyžiadalo 17 ľudských životov.