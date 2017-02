Islamský štát uniesol v Iraku 385 civilistov

Ilustračná snímka Foto: TASR/A/ Foto: TASR/A/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 10. februára (TASR) - Militanti z teroristickej organizácie Islamský štát (IS) uniesli vo štvrtok večer v Iraku 385 civilistov vrátane žien a detí. Informovala o tom dnes agentúra Anadolu s odvolaním sa na predstaviteľa irackej armády.K únosu došlo provincii Kirkúk ležiacej na severovýchode krajiny. Kapitán irackej armády Chámid Ubajdí uviedol, že militanti IS na jednom mieste zadržali 260 civilistov, ktorí sa z Kirkúku pokúsili utiecť do oblasti pod kontrolou kurdských polovojenských oddielov péšmarga. Ďalších 125 civilistov zadržali v dedine nachádzajúcej sa južne od mesta.Ubajdí tvrdí, že civilistom hrozí teraz smrť. Islamský štát totiž varoval, že zabije tých, ktorí sa dajú na útek.