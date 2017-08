Islamský štát v Sýrii zvoláva do zbrane mladých mužov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 3. augusta (TASR) - Extrémistická organizácia Islamský štát (IS) vyzvala mladých mužov, aby sa chopili zbraní a postavili sa na odpor vládnym silám, ktoré na východe Sýrie zaznamenávajú vojenské úspechy. Informovala o tom dnes agentúra AP.Vo vyhlásení rozširovanom vo východosýrskej provincii Dajr az-Zaur, ležiacej na hraniciach s Irakom, vyzýva Islamský štát všetkých mladých mužov vo veku 20-30 rokov, ktorí sú bojaschopní, aby sa do týždňa dostavili do jeho regrutačných stredísk. Vo vyhlásení, ktoré sa agentúre AP podarilo získať od aktivistov na východe Sýrie, IS varuje, že tých, čo sa neprihlásia, čaká vypočúvanie a prípadne aj trest.Militanti svoju výzvu zverejnili v čase, keď Islamský štát prichádza o veľké časti území v Iraku a Sýrii, na ktorých v roku 2014 vyhlásil kalifát.