Islamský štát vyhlásil na videonahrávke vojnu Hamasu

Káhira 6. januára (TASR) - Egyptská odnož Islamského štátu (IS) vyhlásila vojnu palestínskemu teroristickému hnutiu Hamas za to, že nezabránilo americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela, napísal v piatok britský denník Daily Mail.Džihádistická organizácia Islamský štát to oznámila v drastickej propagandistickej videonahrávke, ktorá bola zverejnená ešte v stredu a je na nej údajne vidno popravu spolupracovníka Hamasu. Toto hnutie ovláda v súčasnosti väčšinu územia pásma Gazy.Zvýšené napätie medzi oboma teroristickými organizáciami - Islamským štátom a Hamasom - sa datuje rokom 2015, keď IS zverejnil video, na ktorom hovorí, že zvrhne tyranov z Gazy, pretože nie sú dostatočne pravoverní z hľadiska islamského náboženského fundamentalizmu.Na najnovšej nahrávke z dielne IS vidno kľačiaceho muža v oranžovej kombinéze. Je verejne obvinený z predaja zbraní Hamasu a na konci 22-minútového videa ho odzadu pištoľou zastrelí islamista.Ako podľa Daily Mailu spresnila americká organizácia SITE Intel, monitorujúca aktivity militantov na internete, na videu reční pred popravou kazateľ Islamského štátu - muž identifikovaný ako abú Kázim Makdísí - a vyzýva veriacich moslimov v pásme Gazy, aby zintenzívnili útoky na Hamas.Ku koncu nahrávky je identifikovaný aj samotný popravený kolaborant, ktorého komentátor videa nazval menom Músá abú Zamat.