Islamský štát zaútočil na vládou kontrolované časti mesta Dair az-Zaur

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 14. januára (TASR) - Militanti z teroristickej organizácie Islamský štát (IS) vykonali dnes útok na vládou kontrolované oblasti sýrskeho mesta Dair az-Zaur. Podľa medzinárodných pozorovateľov ide o najrozsiahlejší úder džihádistov za niekoľko uplynulých mesiacov a vyžiadal si desiatky mŕtvych.Mestom otriaslo najmenej šesť silných výbuchov, militanti sa dostali do bojov s vládnymi silami a ich spojencami. Sýrske vojenské lietadlá odpovedali náletmi na pozície IS. Džihádistické ostreľovanie zabilo v obytných štvrtiach troch ľudí. Boje a bombardovanie si vyžiadali životy najmenej 12 vojakov a 20 militantov.IS má pod dohľadom väčšinu rovnomennej provincie Dair az-Zaur, ktorá hraničí s Irakom, a to vrátane viac než polovice tohto mesta. Okrem toho džihádisti držia v obkľúčení ďalšie vládou kontrolované oblasti mesta už takmer dva roky. Provincia spája Rakku, de facto hlavé mesto IS, s územím, ktoré militanti okupujú v Iraku.Sýrska vláda a Rusko ako jej spojenec pravidelne zhadzujú v obkľúčených zónach mesta Dair az-Zaur humanitárnu pomoc. Tamojším zhruba 200.000 obyvateľom chýbajú potraviny a lieky.