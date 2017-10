Islamský štát zaútočil v Líbyi, zahynuli najmenej štyri osoby

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Benghází 4. októbra (TASR) - Najmenej štyri obete na životoch a 41 zranených si vyžiadal dnes útok militantov Islamského štátu (IS) v meste Misuráta na severozápade Líbye, ktorého terčom bol komplex súdnych budov. Agentúra AP o tom informovala s odvolaním sa na vyjadrenie vrchného predstaviteľa miestnych bezpečnostných zložiek.Do areálu podľa neho krátko pred poludním vstúpili traja militanti, na čo vypukla prestrelka s príslušníkmi ochranky. Neskôr dvaja útočníci odpálili výbušninu, ktorou boli opásaní, zatiaľ čo tretieho sa podarilo zastreliť.Medzi obeťami útoku je prokurátor a dvaja príslušníci bezpečnostných zložiek. Podľa zdroja AP, uvádzaného ako plukovník Tárik Fakíh, bol tento čin pravdepodobne motivovaný snahou pomstiť sa za to, že milície z Misuráty vlani vyhnali IS z mesta Syrta, ležiaceho takisto na líbyjskom pobreží.Uvedená teroristická organizácia zverejnila na internete vyhlásenie, podľa ktorého si vybrala za terč dnešného útoku "jednu z najvýznamnejších pevností" líbyjskej centrálnej vlády, pôsobiacej s podporou OSN v Tripolise. Šéf misie OSN v Líbyi Ghasán Salámi udalosť v Misuráte odsúdil.Predpokladá sa, že zo Syrty, ktorá bývala baštou IS v Líbyi, ušli stovky militantov tejto organizácie do pustých oblastí vo vnútrozemí. Líbyjské orgány minulý týždeň oznámil, že viacero takýchto osôb zadržali a na približne 800 ďalších vydali zatykač.