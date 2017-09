Islamský štát zverejnil náhravku, na ktorej údajne reční Baghdádí

abú Bakr Baghdádí Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira 28. septembra (TASR) - Extrémistická organizácia Islamský štát (IS) zverejnila dnes údajne novú zvukovú nahrávku svojho vodcu abú Bakra Baghdádího. Spochybňuje tým správy o smrti tohto džihádistu, podľa ktorých mal ešte v máji zahynúť pri nálete ruských lietadiel na južné predmestie sýrskeho mesta Rakka.Audionáhravku zverejnila dnes nadácia IS s názvom Furkán. Hlas na nej sa nápadne podobá hlasu Baghdádího z predošlých nahrávok. Samotársky vodca IS sa na verejnosti pritom v minulosti objavil len jediný raz, pripomenula agentúra AP. Posledná hlasová nahrávka, ktorá sa mu pripisuje, bola zverejnená vlani v novembri.Už dávnejšie sa v médiách objavili informácie, že vodca IS je po smrti. Predseda branného výboru hornej komory ruského parlamentu Viktor Ozerov ešte koncom júna uviedol, že pravdepodobnosť, že Baghdádí je mŕtvy, sa blíži 100 percentám.Ruské ministerstvo obrany preverovalo informácie o smrti Baghdádího pri nálete ruských lietadiel na Rakku, ktorý sa uskutočnil 28. mája. Jeho terčom bolo veliteľské stanovište, kde sa údajne konala schôdzka vodcov IS o ústupe z Rakky cez tzv. južný koridor.Správy o Baghdádího smrti potvrdil v prvej polovici júla aj samotný Islamský štát s tým, že organizácia si hľadá nového vodcu. Informáciu vtedy priniesol spravodajský portál IraqiNews.com, ktorý však zároveň dodal, že ide o najnovšiu zo série nepotvrdených správ.Pochybnosti o Baghdádího smrti však následne zaznievali z Washingtonu. Americký minister obrany James Mattis ešte v júli uviedol, že podľa jeho predpokladov je vodca IS stále nažive. Podobný názor mal aj riaditeľ amerického Národného protiteroristického centra Nicholas Rasmussen.