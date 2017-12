Islamský štát zverejnil prvé video pričlenených somálskych bojovníkov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mogadišo 26. decembra (TASR) - Džihádistická organizácia Islamský štát (IS) zverejnila údajné prvé video bojovníkov v Somálsku, napojených na IS. Informovala o tom americká skupina SITE monitorujúca extrémistické organizácie na internete.Video zverejnené online v pondelok vyzýva podporovateľov, abya útočili na kostoly a trhoviská.Podľa SITE video vyzýva priaznivcov, abypočas sviatkov využili na útoky.Spojené štáty začali minulý mesiac s prvými útokmi bezpilotných lietadiel proti bojovníkom v Somálsku, ktorí sa pričlenili k teroristickej organizácii Islamský štát (IS). V krajine v Africkom rohu pôsobí malá, ale zväčšujúca sa skupina týchto bojovníkov, z ktorých mnohí sú prebehlíci z extrémistickej skupiny aš-Šabáb, napojenej na al-Káidu.Títo bojovníci majú základňu vo vidieckej oblasti Puntland na severe Somálska. Odborníci varujú, že ich počty môžu narásť, pretože bojovníci IS utekajú zo Sýrie a z Iraku.