Islamský štát zverejnil video s údajným útočníkom z Berlína

Na snímke Tunisan Anis Amri, ktorého hľadá nemecká polícia v súvislosti s útokom na vianočných trhoch v Berlíne. Nemecká polícia v súvislosti s útokom kamiónom na berlínskych vianočných trhoch pátra po Tunisanovi, ktorého doklady našla vnútri vozidla. K útoku pomocou kamióna 19. decembra 2016 v berlínskej štvrti Charlottenburg, ktorý si vyžiadal 12 mŕtvych a 48 zranených, sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira 23. decembra (TASR) - Militantná organizácia Islamský štát (IS) zverejnila dnes videozáznam, na ktorom údajne Tunisan označovaný za páchateľa pondelňajšieho útoku kamiónom na vianočné trhy v Berlíne sľubuje, že pomstí moslimov, ktorých usmrtili letecké útoky Západu.Video publikovala tlačová agentúra Amák napojená na IS. Po arabsky hovoriaci muž, údajne 24-ročný Anis Amri, na ňom prisahá vernosť lídrovi IS abú Bakrovi Baghdádímu. Moslimov zároveň vyzýva, aby v Európe páchali útoky." hovorí na videu muž, ktorého agentúra Amák označila džihádistickým pseudonymom abú Bará at-Túnisía, poukazujúc tak na jeho tuniský pôvod.Pondelňajší náraz kamióna do stánkov a návštevníkov vianočných trhov v berlínskej časti Charlottenburg si vyžiadal 12 mŕtvych a desiatky zranených.