Islamský súd odsúdil v Indonézii 2 homosexuálov na verejné palicovanie

Jakarta 17. mája (TASR) - Islamský súd v indonézskej provincii Aceh odsúdil dnes dvoch homosexuálov na trest verejného palicovania. Ide o prvý prípad, keď súdy tejto konzervatívnej provincie vyriekli takýto verdikt.Každý z mužov vo veku 20 a 23 rokov bol odsúdený na 85 rán palicou za to, že mali spolu pohlavný styk.Mužov zadržali koncom mája v hlavnom meste provincie Banda Aceh na základe udania susedov, ktorí mužov podozrievali, že sú homosexuáli a snažili sa zariadiť to tak, aby boli podozriví prichytení pri pohlavnom styku.Medzinárodné ľudskoprávne skupiny označili zaobchádzanie indonézskych úradov s touto dvojicou za ponižujúce a vyzvali na jej okamžité prepustenie.Trest je prísnejší ako žiadal prokurátor, ktorý pôvodne požadoval pre každého 80 rán palicou.Aceh je jedinou provinciou v prevažne moslimskej Indonézii, kde sa uplatňuje právo šaría. Jeho zavedenie je súčasťou snáh o ukončenie ozbrojeného konfliktu so separatistami. Platí od roku 2006 a je ústupkom centrálnej vlády voči prívržencom nezávislosti.Revidovaný islamský trestný zákonník, ktorý trestá mimomanželský i homosexuálny pohlavný styk, nadobudol v Acehu účinnosť pred dvoma rokmi. Staršia verzia zákonníka sa o trestoch za takéto činy nezmieňovala.