Island ubránil Argentínčanov, Messiho bolela nepremenená penalta

Argentínsky futbalista Lionel Messi si zakrýva tvár počas zápasu základnej D-skupiny Argentína - Island na MS vo futbale v Moskve 16. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 17. júna (TASR) - Island remizoval na EURO 2016 s Portugalskom, vyradil Anglicko a zvučného súpera sa nezľakol ani na futbalových majstrovstvách sveta. V sobotňajšom stretnutí D-skupiny uhral s Argentínou nerozhodný výsledok 1:1, hoci s favoritom prehrával.Rovnakým rezultátom sa skončil aj úvodný zápas Islanďanov na európskom šampionáte pred dvoma rokmi, keď sa im podarilo vyrovnať do portugalskej siete. Pre debutantov bol získaný bod so silným protivníkom takmer ako víťazstvo.tešil sa tréner Heimir Hallgrímsson.Jeho tím síce nedisponuje individuálnou kvalitou na úrovni Argentíny, ale vykompenzoval to bojovnosťou, obetavosťou a predovšetkým organizáciou hry. Kým Juhoameričania dominovali v štatistikách držania lopty, prihrávok (657 ku 127) či striel, severania mali na konte viac obranných zákrokov i zblokovaných pokusov. Na súpera sa poctivo pripravili, brankár Hannes Halldorsson si naštudoval, ako Lionel Messi kope jedenástky. Vyplatilo sa mu to maximálne - v 64. minúte ju Messimu chytil.povedal Halldorsson, ktorý si privyrába ako režisér.Islanďania remízu oslavovali, Argentínčanom pri ich ambíciách nestačila. Neudržali vedenie po otváracom góle Sergia Agüera a Messi neskóroval, aj keď vypálil jedenásť z 28 striel svojho tímu. Island ho na MS v Rusku ubránil rovnako ako Portugalčana Cristiana Ronalda na ME vo Francúzsku.uviedol Messi.dodal tréner Jorge Sampaoli.Argentína si s Chorvátskom zmeria sily vo štvrtok. Island nastúpi o deň neskôr proti Nigérii a opäť nedá dýchať protihráčom. Môže sa priblížiť k postupu zo skupiny, na EURO 2016 odštartovala remíza 1:1 jeho cestu do štvrťfinále.dodal Hallgrímsson pre agentúru DPA.