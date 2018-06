Islanďan Magnusson zostáva v Rusku, mieri do CSKA Moskva

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 20. júna (TASR) - Islandský futbalový reprezentant Hördur Magnusson ostane v Rusku aj po skončení majstrovstiev sveta. Dvadsaťpäročný obranca mieri z druholigového anglického klubu Bristol City do CSKA Moskva.Podľa agentúry AP sa už kluby na prestupe dohodli, ale podrobnosti transferu nezverejnili.Magnusson odohral na svetovom šampionáte celý prvý duel na ľavej strane obrany Islandu, ktorý vstúpil do turnaja prekvapujúcou remízou 1:1 s favorizovanou Argentínou.Reprezentant ostrovnej krajiny bol päť rokov hráčom Juventusu Turín, ale šancu v "prvom" tíme nedostal a v roku 2016 sa presunul do Bristolu.