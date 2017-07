Islanders angažovali asistenta Buchbergera a brankára Gudlevskisa

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 11. júla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New York Islanders vymenoval Kellyho Buchbergera za asistenta hlavného trénera Douga Weighta.Buchberger pôsobil uplynulé tri sezóny v realizačnom tíme Edmontonu Oilers. Predtým bol šesť rokov asistentom trénera v rovnakom tíme.V NHL odohral päťdesiatročný bývalý krídelník 18 sezón v dresoch Edmontonu, Atlanty, Los Angeles, Phoenixu a Pittsburghu. Počas kariéry odohral 1182 duelov a pripísal si 309 bodov (105+204). V 97 zápasoch play off pridal 25 bodov (10+15). S "olejármi" získal dva Stanleyho poháre v rokoch 1987 a 1990. V Edmontone si zahral aj s Weightom." sa v utorok dohodli na dvojcestnom kontrakte na rok s lotyšským brankárom Kristersom Gudlevskisom, ktorého získali 1. júla výmenou z Tampy Bay za útočníka Cartera Verhaeghea. Gudlevskis má na konte tri štarty v NHL za Tampu.