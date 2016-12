Islanders zaradili Haláka na waiver listinu

Na snímke vľavo slovenský brankár Islanders Jaroslav Halák sa drží za hlavu, vpravo hráči Minnesoty oslavujú gól v zápase hokejovej NHL Minnesota - New York Islanders (6:4) v noci na 30. decembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

#Isles Transaction: Jaroslav Halak has been placed on waivers. — New York Islanders (@NYIslanders) December 30, 2016

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. decembra (TASR) - Klub NHL New York Islanders zaradil slovenského hokejového brankára Jaroslava Haláka na waiver listinu nechránených hráčov. V priebehu 24 hodín tak po ňom môže siahnuť ktorýkoľvek klub zámorskej profiligy. Ak sa tak nestane, Halák pôjde do farmárskeho tímu v nižšej AHL Bridgeport Sound Tigers.Islanders o zaradeni Haláka na waiver listinu informovali v piatok prostredníctvom oficiálneho účtu na Twitteri. O výmene 31-ročného brankára špekulovali zámorské médiá už v októbri, keď jeho hráčsky agent Allan Walsh kritizoval systém s tromi brankármi a obul sa aj do tréningového procesu Islanders. Momentálne o miesto tímovej jednotky bojovali okrem Haláka aj Thomas Greiss a Jean-Francois Berube.Halák v tejto sezóne nastúpil na 21 duelov, v ktorých mal priemer 3,23 inkasovaného gólu na zápas a percentuálnu úspešnosť zákrokov 90,4. V noci na piatok mu nevyšiel duel na ľade rozbehnutej Minnesoty, kde Islanders prehrali 4:6. Slovenský brankár inkasoval štyri góly z 24 striel a v 36. minúte ho vystriedal Berube. Naposledy Halák pôsobil v nižšej zámorskej AHL v sezóne 2006/2007. S Islanders má zmluvu na 4,5 milióna dolárov ročne až do roku 2018.