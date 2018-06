Islandskí futbalisti nastúpia proti Chorvátsku s imperatívom zvíťaziť

Futbalista Islandu Ari Skulason sa objíma so ženou po remíze 1:1 v zápase základnej D-skupiny Argentína - Island na MS vo futbale v Moskve 16. júna 2018, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

D-skupina, 3. kolo:

ISLAND - CHORVÁTSKO, utorok 26. júna, 20.00 SELČ, Rostov na Done (Rostov Arena)

hlavný rozhodca: Antonio Mateu Lahoz (Šp.)



predpokladané zostavy:



Island: Halldorsson - Saevarsson, Arnason, Ingason, Magnusson - Gislason, Gunnarsson, G. Sigurdsson, Bjarnason - B. Sigurdsson, Finnbogason

Chorvátsko: Subašič - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinič - Rakitič, Brozovič - Rebič, Modrič, Perišič - Mandžukič



Tabuľka D-skupiny:



1. Chorvátsko 2 2 0 0 5:0 6*

2. Nigéria 2 1 0 1 2:2 3

----------------------------

3. Island 2 0 1 1 1:3 1

4. Argentína 2 0 1 1 1:4 1

*istý postup do osemfinále

Rostov 26. júna (TASR) - Futbalisti Islandu nastúpia na utorňajší záverečný zápas v D-skupine MS 2018 proti Chorvátsku s imperatívom zvíťaziť. Nováčik šampionátu je so ziskom bodu na treťom mieste tabuľky, a ak chce pomýšľať na postup do osemfinále, musí zabrať naplno. Chorváti majú po triumfoch nad Nigériou a Argentínou už istú účasť vo vyraďovačke.Oba tímy narazili na seba aj v kvalifikácii MS. Doma zvíťazil Island 1:0 gólom Hördura Magnussona v úplnom závere, vonku prehral 0:2.uviedol pre agentúru AP islandský obranca Kari Arnason.Tréner Islanďanov Heimir Hallgrimsson je rád, že jeho tím je napriek prehre 0:2 s Nigériou stále v hre o postup:Chorváti majú už osemfinále v suchu, no podľa slov brankára Lovreho Kaliniča chcú aj v zápase s Islandom podať maximálny výkon.nechal sa počuť Kalinič.Zápas Island - Chorvátsko sa začne v utorok 26. júna o 20.00 SELČ v Rostove na Done, zo záznamu ho odvysiela RTVS na Dvojke. Hlavný rozhodca je Španiel Antonio Mateu Lahoz.