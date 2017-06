Istanbul bude štvrtýkrát dejiskom medzinárodnej konferencie o mediácii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Istanbul 29. júna (TASR) - Skúmanie možností zlepšenia prevencie a riešenia konfliktov vo svete prostredníctvom mediácie bude náplňou medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutoční v piatok v tureckom Istanbule. Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu pri tejto príležitosti vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby bolo v danej oblasti aktívne.Téma Istanbulskej konferencie o mediácii, ktorá sa koná už štvrtýkrát, je tentoraz vyjadrená heslom "Nárast diplomacie, akcia v mediácii". Prítomní experti, diplomati, profesionáli a akademici z celého sveta sa budú zaoberať spôsobmi, ako podporiť mediáciu ako dôležitú metódu prevencie a riešenia konfliktov.napísal pred konferenciou v článku minister Čavušoglu.dodal.Čavušoglu poukázal na čoraz väčšiu pozornosť venovanú mediácii vo svete, odkedy Turecko s Fínskom v roku 2010 prišli v rámci OSN s iniciatívou Mediácia za mier. Tá viedla k vytvoreniu siete Skupina priateľov mediácie, ktorej členmi je v súčasnosti 48 štátov a päť medzinárodných organizácií.Podľa šéfa tureckej diplomacie "sa výrazne zlepšila medzinárodná schopnosť preventívnej diplomacie a mediácie v rámci OSN, regionálnych a subregionálnych organizácií a občianskej spoločnosti". Skupina priateľov mediácie, z ktorej sa stala na pôde OSN vedúca platforma pre danú oblasť, iniciovala prijatie štyroch rezolúcií Valného zhromaždenia OSN, tvoriacich základ pre rozvoj normatívneho a koncepčného rámca mediácie. Prispela tiež k zostaveniu dokumentu Sprievodca OSN pre efektívnu mediáciu z roku 2012.Čavušoglu ocenil ako "nanajvýš chvályhodné" úsilie súčasného generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, ktorý vyjadril ochotu ďalej rozvíjať kapacity OSN pre podporu mediácie.vyjadril sa turecký minister.Konferencie o mediácii sa konajú v Turecku od roku 2012. Podľa Čavušogla si Ankara plní svoje úlohy aj rôznymi snahami v širokom priestore zahŕňajúcom Afriku, Blízky východ, Balkán či Kaukaz. Uviedol, že v roku 2017 sa Turecko opäť stalo najštedrejším národom na svete, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc na obyvateľa.Minister zahraničných vecí poukázal na skutočnosť, že Turecko susedí s rozsiahlym regiónom, kde pretrvávajú akútne živé i zmrazené konflikty. Prevenciu a mierové riešenie konfliktov označil za "hlavnú črtu podnikavej a humanitárnej zahraničnej politiky Turecka".V rámci skúmania spôsobov, ako môže metodika a prax mediácie lepšie zohľadniť potreby dneška, by sa mali účastníci tohtoročnej konferencie v Istanbule zamerať najmä na dve otázky. Prvú z nich Čavušoglu definoval ako "potenciál mediácie vo všetkých fázach konfliktného kontinua, a to od predchádzania k vyriešeniu, až po implementáciu mierovej dohody", zatiaľ čo druhá sa týka "modelov väčšieho nasadenia mediácie ako preventívneho nástroja v súvislostiach, kde politická, etnická a náboženská predpojatosť vytvára prostredie nepriateľstva".Minister považuje za obzvlášť dôležitú druhú z týchto otázok, a to vzhľadom na "extrémne tendencie v rôznych formách politických, spoločenských a náboženských nevraživostí", pričom uvádza ako príklad nárast útokov proti moslimom a migrantom v Európe.konštatoval Čavušoglu.