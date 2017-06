ISU: Vláda o zmenách v školstve len hovorí, no nedeje sa nič

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. júna (TASR) – Učitelia opäť pôjdu do ulíc. Chcú upozorniť na to, že vláda o reforme školstva a skutočných zmenách k lepšiemu v tomto rezorte len hovorí, no v skutočnosti sa nedeje nič. Informovali o tom dnes predstavitelia Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU). Podujatie s názvom Prehliadka strateného času sa uskutoční 28. júna na Námestí slobody v Bratislave.Ministerstvo školstva podľa ich slov predkladá nesystémové a nezmyselné opatrenia ako spojité písané písmo, zrušenie účelovej viazanosti príspevku na predškolákov v materských školách, tretia hodina dejepisu pre deviatakov, či zavedenie predmetu branná výchovauviedol Branislav Kočan z ISU.Učitelia upozornili, že minister od svojho nástupu nesplnil viacero sľubov. Zdôraznili, že platy učiteľov naďalej zaostávajú za priemerom krajín OECD. A bude to tak aj po avizovanom náraste platov, o ktorom hovorí ministerstvo školstva. Pedagógovia taktiež upozornili, že atraktivita učiteľského povolania je stále nízka a nenastal v tejto oblasti žiadny posun.Podujatie sa začne o 15.30 h. Neskôr sa učitelia presunú do centra mesta, kde bude diskusia o situácii v školstve.