ISU: Vládou schválené zvýšenie platov učiteľov je nepostačujúce

Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júla (TASR) - Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU) vníma dohodu medzi vládou SR, Združením miest a obcí Slovenska a školskými odborármi v otázke platov za nepostačujúcu na skutočné zatraktívnenie učiteľského povolania a zvýšenie spoločenského postavenia pedagógov. Uviedli to na margo vládou odsúhlaseného plánu zvyšovania platov učiteľov.ISU upozorňuje, že experti z Inštitútu vzdelávacej politiky v dokumente Revízia výdavkov na vzdelávanie konštatujú, že zvýšenie miezd podľa programového vyhlásenia vlády by malo zvýšiť ich podiel z 63 percent na 67 percent príjmu vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov. Priemer OECD je 85 percent.uviedlo ISU. Táto dohoda je podľa nich navyše v príkrom rozpore s dokumentom Učiace sa Slovensko, v ktorom sa píše, že plán zvyšovania platov pedagógov bude pripravený na desať rokov tak, aby sa v roku 2022 čo najviac priblížili a v cieľovom roku 2027 dosahovali priemer OECD.dodávajú zástupcovia ISU.Premiér Robert Fico (Smer-SD) v pondelok (24.7.) po rokovaní vlády uviedol, že očakáva, že po tom, čo vláda odsúhlasila zvýšenie platov učiteľov, školskí odborári podpíšu memorandum o sociálnom zmieri až do roku 2020. V praxi to podľa neho znamená, že nebudú vyvíjať nátlakové akcie voči vláde.dodalo ISU.Platy učiteľov sa zvýšia o šesť percent od 1. septembra 2017. Ďalšie zvyšovanie má byť od 1. septembra 2018, od 1. septembra 2019 a nakoniec od 1. januára 2020. Vždy o šesť percent.