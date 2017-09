IT GALA 2017: Odovzdávanie počítačových „Oskarov“ už čoskoro

prínos k technickému rozvoju v oblasti IT



prínos k rozvoju IT biznisu na Slovensku



účasť v poradných orgánoch, profesijných združeniach, akademické funkcie



podpora vzdelávania, osvety a informovanie verejnosti (prednášky, články)





inovatívnosť a originálnosť



dizajn a úžitkové vlastnosti



prínos pre cieľovú skupinu



využívanosť





prínos pre cieľovú skupinu



originálnosť a unikátnosť riešenia



efektivita vynaložených prostriedkov



využívanosť výsledkov projektu



referencie projektu



Zloženie komisie:

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

- Tradícia udeľovania prestížnych cien Najziskovejšia IT firma, IT osobnosť, IT produkt a IT projekt roka pokračuje už sedemnásty rok. Naším cieľom je zhodnotiť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty a produkty realizované v danom roku. Odborná komisia zostavuje širšiu nomináciu firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií z dotazníkov, ktoré obsahujú kvantitatívne aj kvalitatívne ukazovatele.Kategóriasa vychádza z kvantitatívnych kritérií. Rebríček pripravujú spoločnosti Across Private Investment, FinStat a Digital Visions (PC REVUE). Hlavné kritérium na zaradenie do rebríčka je príslušnosť firiem do odvetvia informačných a telekomunikačných technológií, ako hlavného predmetu podnikateľskej činnosti.Z týchto firiem bolo vybraných 100 s najvyššou EBITDA, teda zisku pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou. Tieto spoločnosti sa následne hodnotilo z hľadiska medziročného rastu EBITDA, návratnosti vlastného kapitálu (ROE), návratnosti aktív (ROA) a ziskovej marže. Za každý z týchto ukazovateľov mohla spoločnosť dosiahnuť 1 až 100 bodov, podľa toho ako sa umiestnila v rebríčku pre jednotlivé ukazovatele. Maximálny možný počet bodov, ktorý mohla dosiahnuť najlepšia spoločnosť bol 400 bodov. Hodnotili sa spoločnosti, ktorých účtovná závierka za rok 2016 sa najneskôr 29.8.2017 nachádzala na Registri účtovných závierok.Ivan Kopáčik (ISACA), Ľuboslav Lacko (PC REVUE), Ján Šebo (CTF), Boris Tytykalo (Newton Media/SITA), Jozef Šupšák (eFOCUS), Filip Hanker (Živé.sk), Slavomír Bača (Mentor Partners) a Martin Drobný (DIGITAL VISIONS).Ocenenia budú udelenéna slávnostnom večere. Výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií IT GALA organizuje Digital Visions, vydavateľ magazínu PC REVUE a portálu PCREVUE.SK.PC REVUE a portál PCREVUE.SK sú vedúce médiá mapujúce oblasť informačných a komunikačných technológií na Slovensku. Vychádzajú vo vydavateľstve Digital Visions, ktoré sa zaoberá aj prieskumami trhu, organizáciou odborných konferencií a ďalšími projektmi na podporu informatizácie.Podujatie podporili spoločnosti:Across Finance, a.s., iClinic – očná klinika, Asseco Central Europe, a.s., ESET, spol. s r. o., FORTINET, Aliter Technologies, a.s., ANEXT, a.s., CGI Slovakia s.r.o., DAVAR, s.r.o., Disig, a.s., DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Enterprise Services Slovakia s. r. o., eD' system Slovakia s.r.o., FLOWMON Networks, a.s., For Best Clients, s.r.o., GRENKELEASING s.r.o., IBM Slovensko, s.r.o., Innovatrics, Kinstellar, s.r.o., Kistler Bratislava, s.r.o., LB SERVIS SK s.r.o., Lomtec.com a.s., MASTERCARD, MICROCOMP - Computersystém s.r.o., OKI Systems, s.r.o., ORACLE Slovensko, PosAm, s. r.o., Rittal s.r.o., SAP Slovensko s.r.o., SEVITECH a.s., SimpleCell Networks Slovakia a. s., Slovak Telekom, a.s., Softec, s.r.o., Stell+ERP s.r.o., Unicorn Systems SK, X-NET spol. s r.o., AB-COM s.r.o., ASBIS SK spol. s.r.o., Tech Data Slovakia, s.r.o., BiZZdesign Slovakia s.r.o., Robert Bosch odbytová s.r.o., CÍGLER SOFTWARE, a.s., D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., eGroup Solutions, a.s., elfa, s.r.o., exe, a.s., GLOBESY, s.r.o., ICZ Slovakia a.s., InterWay, a.s., IPESOFT, s.r.o., KODYS SLOVENSKO®, s. r. o., MIM, s.r.o., Orange Slovensko, a.s., ORIWIN, s.r.o., QBSW, a.s., RESCO spol. s r.o., S&T Slovakia s.r.o., SEAL IT Services, s.r.o., SOFTIP, a.s., Soitron, s.r.o., VSL Software, a.s., YMS, a.s.style="text-decoration: underline">IT GALA 2017: Odovzdávanie počítačových „Oskarov“ už čoskoro © SITA Všetky práva vyhradené.