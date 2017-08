IT odborník: Čokoľvek na internete zverejníme, tam ostane navždy

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 25. augusta (TASR) – Dnešné deti sa v moderných technológiách vyznajú a sú uvedomelé. Vedia, že je dôležité chrániť si súkromné profily bezpečným heslom a nezdieľať svoje osobné údaje. Pre TASR to uviedol Cyber Security odborník z firmy DATALAN Ján Böjtös, ktorý viedol IT workshop na Detskej Univerzite Komenského (DUK) v Bratislave. "Deti si musia uvedomiť, že čokoľvek na internete zverejnia, ostane tam navždy a môže to ovplyvniť ich súkromný, ale aj budúci profesionálny život," vysvetlil Böjtös.Podľa neho prieskum medzi viac ako stovkou účastníkov DUK ukázal, že dve tretiny prítomných detí vo veku od deväť do 14 rokov už majú účet na sociálnej sieti ako Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter či Whatsapp, a takmer 100 percent z nich chráni svoj mobil, tablet alebo počítač heslom či kódom. "Dôležité je však deťom vštepovať, že aj v digitálnom svete je dôležité riadiť sa pravidlami slušnej komunikácie a že virtuálne kontakty nie sú to isté, čo skutočné priateľstvá," povedal Böjtös.Böjtös tiež upozornil na opatrnosť pri používaní webkamery a taktiež neodporúča používať verejnú wifi sieť. Hackeri dokážu získať dáta, ktoré sú v sieti a hlavne deti často podľahnú rôznym online lákadlám. "Deťom by sme mali opakovať, že nesmú bezhlavo klikať a sťahovať si do počítača rôzne neznáme súbory a programy, že ani na internete nie je nič zadarmo a za rôznymi atraktívnymi darčekmi či súťažami sa často skrývajú podvodníci," vysvetlil Böjtös a pripomenul, že najlepšou ochranou je nezverejňovať informácie o svojom pohybe a nikomu neznámemu neposielať svoje osobné údaje.