ITAPA 2017 prinesie novinky z IT a digitalizácie verejnej správy

Ilustračné foto. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) - Novinky a aktuálne trendy v oblasti IT a digitalizácie verejnej správy predstavia v novembri na medzinárodnom kongrese ITAPA 2017 v Bratislave. Súčasťou podujatia je aj súťaž o cenu ITAPA 2017, v ktorej porota vyberie tri najlepšie projekty v oblasti IT a digitalizácie.Do súťaže Cena ITAPA 2017 sa mohli prihlásiť všetky digitalizačné projekty zamerané na občana, ale aj projekty, ktoré s využitím IT podporujú rozvoj spoločnosti. Cena ITAPA je pravidelnou súčasťou Medzinárodného kongresu ITAPA. Vyhlasujú ju v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.povedala výkonná riaditeľka ITAPA Dana Kršáková.ITAPA podujatia (Informačné technológie a verejná správa) sa zaoberajú digitalizáciou verejnej správy (eGovernmentom).