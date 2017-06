ITAS: V súčasnosti chýba na Slovensku najmenej 10.000 IT špecialistov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. júna (TASR) - V súčasnosti chýba na Slovensku najmenej 10.000 IT špecialistov a je reálny predpoklad, že tento deficit bude v najbližších rokoch rásť. Dôvodom je intenzívnejšie zavádzanie digitálnych technológií vo firmách, ktoré nečaká iba priemyselné podniky v rámci nástupu Priemyslu 4.0., ale firmy v každom odvetví. Tvrdí to IT Asociácia Slovenska (ITAS).Jednou z možností, ako nedostatok IT špecialistov riešiť, je rekvalifikácia absolventov vysokých škôl. Súčasný vzdelávací systém nereaguje pružne na potreby praxe, a tak vysoké školy opúšťajú desiatky tisíc absolventov v oboroch, v ktorých si nevedia nájsť prácu. Namiesto toho pracujú na pozíciách, pre ktoré by postačovalo stredoškolské vzdelanie. Viaceré odvetvia, vrátane IT, popritom trpia nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily.konštatuje Mário Lelovský, prezident IT Asociácie Slovenska.ITAS považuje rekvalifikáciu komplexným preškoľovaním čerstvých absolventov humanitných odborov za cestu, ako dať mladým ľuďom šancu na výrazne lepšie uplatnenie na trhu práce ešte v čase, kým majú vhodné predpoklady naučiť sa niečo nové.Komplexné preškolenie je výhodné pre všetky strany. Mladý človek získa zaujímavú, perspektívnu a dobre ohodnotenú prácu. Štát vďaka jeho vyššiemu príjmu získa vyššie odvody a dane. A na pozíciu rekvalifikanta môže nastúpiť stredoškolák, ktorému by inak vysokoškolák zaberal miesto.IT Asociácia Slovenska predložila prostredníctvom sektorovej rady IT už v roku 2015 komplexné podklady k pripravovanému projektu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny s názvomneskôr premenovanom na SOVA. Projekt sa však nezrealizoval, a to aj napriek tomu, že ITAS deklaroval záujem o preškolenie až 10.779 zamestnancov v najbližších 4 rokoch.Na tento proces sa pritom dajú v súlade s európskou stratégiou intenzívneho riešenia nedostatku IT špecialistov prostredníctvom iniciatívy Digital Skills and Jobs Grand Coalition použiť aj eurofondy."Podporujeme aktivitu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho pre využitie európskych financií na preškolenie vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Investícia, ktorú štát vložil do štúdia študenta neúspešne uplatneného sa nezmarí, ale vďaka doplneniu nových zručností a vedomostí sa jeho potenciál naplno využije," zdôrazňuje Lelovský.